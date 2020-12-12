ميدو يفتح النار على أمير مرتضى .. "انت مين يلا انت اللي رباك عربجي"

فتح أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج أوضة اللبس النار على أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك سابقا، وذلك بسبب ما يفعله أمير من تجنيد كتائب إلكترونية للسب والهجوم على ميدو، على حد قوله.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية منذ قليل: "أنت مين يالا اللي رباك عربجي ، ولازم مرتضى وأولاده يختفوا من الساحة الرياضية"

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وتابع: " مرتضى في2005 عمل كل حاجه علشان يوقع الزمالك ومنجحش ، ومش هيوقعوا دلوقتي هو بيحاول يفشل الناس الموجودة دلوقتي، احنا اتربينا علي الاصول والاحترام ومفيش حاجه بين الناديين لكن مرتضى وولاده فهموا الناس عكس كده وامير طالع يقول الى مزبلة التاريخ يالا انت ولاحاجه مين يعرفك من غير مرتضى ابوك انت مين". وتابع: " مرتضى في2005 عمل كل حاجه علشان يوقع الزمالك ومنجحش ، ومش هيوقعوا دلوقتي هو بيحاول يفشل الناس الموجودة دلوقتي، احنا اتربينا علي الاصول والاحترام ومفيش حاجه بين الناديين لكن مرتضى وولاده فهموا الناس عكس كده وامير طالع يقول الى مزبلة التاريخ يالا انت ولاحاجه مين يعرفك من غير مرتضى ابوك انت مين". وأكمل : "أنا كل لما هشوف الخطيب هتصور معاه لإنه أسطورة والناس الكبيرة دي لها احترامها وأمير مرتضى مجند لجان الكترونيه للهجوم عليا وبيدفعلهم ، انت مين يالا انت ولا حاجه ومرتضى وولاده مجندين ناس يهاجموني،ولازم يختفوا من الحياة الرياضية ومفهمين الناس ان الزمالك هيقع لا الزمالك مش هيقع". اقرأ أيضا: شادي رضوان لاعب البنك الأهلي يعلن إصابته بفيروس كورونا "صورة"