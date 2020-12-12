ميار الغيطي تتصدر جوجل بصور حفل زفافها على شريف العلمي

تتصدر الفنانة ميار الغيطي محرك البحث جوجل بعد احتفالها مساء أمس بزفافها على رجل الأعمال شريف العلمي، في احدى فنادق مدينة الجونة.

وتداول رواد موقع الصور"إنستجرام" فيديوهات من حفل الزفاف الكبير الذي أقامه رجل الأعمال وميار الغيطي بحضور أصدقائهم من الوسط الفني.

واحتفل الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، في 28 نوفمبر الماضي، بعقد قران ابنته الفنانة ميار الغيطي على شريف العلمي.

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زواج ميار الغيطي وشريف العلمي



نشر الداعية مظهر شاهين وقتها صور من عقد الزواج، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، وعلّق: "أثناء إشهار عقد زواج الفنانة ميار الغيطي كريمة الصديق العزيز الإعلامي الأستاذ محمد الغيطي، على الأستاذ شريف العلمي، ألف مبروك للعروسين وأسرتيهما الكريمتين".