اتصالات مصر توفر باقات الـ playstation بأسعار مختلفة

أتاحت اتصالات مصر باقات الـ playstation بأسعار مختلفة، لاسيما أن يقبل على الاشتراك فيها أصحاب المحلات الترفيهية الإلكترونية، لذلك يقدم تحيا مصر كافة تفاصيل أسعار باقات الـ playstation من اتصالات لعشاق الألعاب والسرعات المطروحة على كل باقة منهم.
باقات الـ playstation من اتصالات
إليكم كافة التفاصيل عن باقات الـ playstation من اتصالات على النحو التالي:
سرعة الباقة 15 ميجا بت\ ثانية
سعة الباقة الأساسية: 100 جيجا بايت
سعة باقة الألعاب الإضافية : 150 جيجا بايت
السعة الإجمالية للباقة250 : جيجا بايت
سعر الباقة بالجنيه : 225 جنيه
سرعة الباقة 15 ميجا بت\ ثانية
سعة الباقة الأساسية: 200 جيجا بايت
سعة باقة الألعاب الإضافية : 150 جيجا بايت
السعة الإجمالية للباقة : 350 جيجا بايت
سعر الباقة بالجنيه : 325 جنيه
سرعة الباقة 15 ميجا بت\ ثانية
سعة الباقة الأساسية: 200 جيجا بايت
سعة باقة الألعاب الإضافية : 300 جيجا بايت
السعة الإجمالية للباقة : 500 جيجا بايت
سعر الباقة بالجنيه : 400 جنيه
سرعة الباقة 25 ميجا بت\ ثانية
سعة الباقة الأساسية: 100 جيجا بايت
سعة باقة الألعاب الإضافية : 150 جيجا بايت
السعة الإجمالية للباقة : 250 جيجا بايت
سعر الباقة بالجنيه : 275 جنيه
سرعة الباقة 25 ميجا بت\ ثانية
سعة الباقة الأساسية: 200 جيجا بايت
سعة باقة الألعاب الإضافية : 150 جيجا بايت
السعة الإجمالية للباقة : 350 جيجا بايت
سعر الباقة بالجنيه : 375 جنيه
سرعة الباقة 50 ميجا بت\ ثانية
سعة الباقة الأساسية: 200 جيجا بايت
سعة باقة الألعاب الإضافية : 150 جيجا بايت
السعة الإجمالية للباقة : 250 جيجا بايت
سعر الباقة بالجنيه : 325 جنيه
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سرعة الباقة 50 ميجا بت\ ثانية
سعة الباقة الأساسية: 200 جيجا بايت
سعة باقة الألعاب الإضافية : 150 جيجا بايت
السعة الإجمالية للباقة : 350 جيجا بايت
سعر الباقة بالجنيه : 425 جنيه
سرعة الباقة 100 ميجا بت\ ثانية
سعة الباقة الأساسية: 200 جيجا بايت
سعة باقة الألعاب الإضافية : 150 جيجا بايت
السعة الإجمالية للباقة : 250 جيجا بايت
سعر الباقة بالجنيه : 375 جنيه
سرعة الباقة 100 ميجا بت\ ثانية
سعة الباقة الأساسية: 200 جيجا بايت
سعة باقة الألعاب الإضافية : 300 جيجا بايت
السعة الإجمالية للباقة : 500 جيجا بايت
سعر الباقة بالجنيه : 550 جنيه
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