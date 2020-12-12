علي معلول: "إذا واجه الأهلي هذا الفريق لن ألعب المباراة"

حل علي معلول ضيفا أمس ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، في لقاء كشف فيه الكثير من الامور حول انتقاله للنادي الأهلي وتعامل الأهلي مع المباريات وحصد البطولات.
وكشف علي معلول خلال هذا اللقاء مدى العلاقة القوية التي تربطه بنادي الصفاقسي التونسي، وعن أن هذا النادي هو صاحب الفضل الأول عليه لما فيه الآن.
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واختتم بطريقة فكاهية: "أخذت قرار من الآن أنني لن ألعب إذا جاءت مباراة ضد الصفاقسي، لكن لا تخبروا سيد عبدالحفيظ بذلك".
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