بعد 17 سنة.. محمد هنيدي يرد على سؤال الجمهور "إزاي دخلت الجيش في الفليم وكنت وحيد"

كعادته وبطريفة طريفة، رد الفنان محمد هنيدي عن السؤال الذي حير الجمهور وأثار الجدل خلال السنوات الماضية، وهو كيفية التحاق شخصية "خضر" في فيلم "عسكر في المعسكر" بالجيش رغم أنه وحيد بلا إخوات.

وكتب هنيدي عبر حسابه على "فيسبوك" قائلا: "على مدار 17 عامًا تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطاردني في كل لقاء وحوار وحتى على الإنترنت في تويتر وفيسبوك وإنستغرام وحتى تيك توك، محاولين إحراجي وتوجيه السؤال نفسه على مدار 17 عامًا، لم ندافع عن أنفسنا وفضلنا الصمت ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه".

وأضاف محمد هنيدي: "كان علينا الآن الرد لنسدل الستار عن لغز من ألغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين وهو إزاي خضر في فيلم عسكر في المعسكر دخل جيش وهو وحيد؟!".

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وتابع محمد هنيدي بطريقته الطريفة: الإجابة ببساطة لم يكن وحيدا وكان عنده أخ صغير الظاهر أمامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في اثني عشر مشهدًا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا وبرده عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس أكتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".