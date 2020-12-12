صور .. محافظ المنيا يتابع أعمال تأهيل وتبطين ترعتى الديروطية

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جاء ذلك بحضور، المهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تابع المحافظ الأعمال الجارى تنفيذها بترعتى الديروطية الأيسر والأيمن بمركز أبوقرقاص.
وأكد المحافظ أن تلك الأعمال تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة بالقطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الرى خلال الفترة المقبلة، من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى زيادة الإنتاجية الزراعية.
وشدد القاضى على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، وتشغيل أبناء القرية فى المشاريع لخلق فرص عمل للشباب من أبناء القرى والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ، تحت إشراف مسؤولى الرى ورؤساء المراكز والقرى، كما شدد على المقاولين بضرورة مراعاة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضح المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الرى بالمنيا، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا تقوم بتبطين وتأهيل مجموعة من الترع ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والتى يبلغ عدد الترع الجارى العمل بها 104 ترعة بإجمالى 390 كم وبتكلفة تزيد عن مليار جنيه، وأضاف أنه يجرى العمل فى 17 عملية للتبطين والتأهيل بمركز أبوقرقاص بتكلفة 188 مليون جنيه.
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