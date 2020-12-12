الحصاد الأسبوعى لوزارة التعاون الدولى

جدة - نرمين السيد - ووقعت المشاط خلال الأسبوع الماضى، تمويلات تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبى بقيمة 805 ملايين يورو فى العديد من المجالات التنموية، ووفر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا للقطاع الخاص بقيمة 3.5 مليون يورو لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة.

كما استقبلت الوفد العراقى برئاسة الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة خلال فعاليات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت بالعراق نهاية أكتوبر الماضى.



اتفاقيات تنموية مع الوكالة الفرنسية



خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجمهورية فرنسا، لبحث التعاون الثنائى فى المجالات كافة، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وريمى ريوكس، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، بباريس، تمويلات تنموية بقيمة 715.6 مليون يورو، فى العديد من القطاعات التنموية، وذلك فى إطار مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023، والتى تم توقيعها خلال زيارة رئيس جمهورية فرنسا إلى جمهورية مصر العربية فى 28 يناير 2019.

وشكل التوقيع 7 وثائق فى مجالات دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، ومنحة بقيمة مليون يورو للدعم الفنى، و150 مليون يورو لدعم منظومة التأمين الصحى الشامل، و12 مليون يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بالقاهرة، ومليونين منحة، وكذلك 95 مليون يورو لتطوير خط طنطا المنصورة دمياط، و250 مليون يورو لتمويل تطوير خط سكة حديد أبوقير، و52 مليون يورو لتمويل محطة معالجة الصرف الصحى بحلوان، و1.5 مليون يورو منحة لتمويل برنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ فى مصر، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية، بالإضافة إلى توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن التعاون فى مجال المستشفيات الجامعية، والذى يستهدف تدريب العاملين فى قطاع الصحة وتعزيز القدرات المؤسسية للمستشفيات العامة ودعم المساواة فى القطاع الصحى.

وعقب الزيارة أطلقت وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، فيلمًا إعلاميًا، حول العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، احتفاءً بمرور ستة وأربعين عامًا على الشراكة التنموية بين البلدين؛ حيث يأتى الفيلم كجزء من سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والتى تستهدف وزارة التعاون الدولى، من خلالها تعظيم القصص التنموية والشراكات متعددة الأطراف والثنائية، والنجاحات التى حققتها الدولة من خلال علاقات التعاون متعدد الأطراف، مستخدمة فى ذلك أحدث الوسائل الحديثة.

89 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى لمكافحة كورونا

ووقعت أيضًا وزيرة التعاون الدولى، مع كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى جمهورية مصر العربية، اتفاق تعديل "برنامج دعم سياسات قطاع الصحة - المرحلة الثانية" بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.

ومن خلال هذا الاتفاق يتم دعم الخطة الوطنية لوزارة الصحة والسكان لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحد من آثاره الصحية فى مصر، من خلال تعزيز قدرة استجابة النظام الصحى، واتخاذ التدابير الوقائية والكشف عن الحالات لمنع انتقال الفيروس، وإنشاء بنية مؤسسية محددة لتنسيق استراتيجية وخطة الاستجابة الصحية الوطنية ومتابعتها، ويصرف المبلغ على شريحتين، الأولى بقيمة 80 مليون يورو، والثانية بقيمة 9 ملايين يورو.

متابعة نتائج اللجنة العليا المشتركة

وفى إطار استقبال الوفد العراقى رفيع المستوى الذى زار مصر الأسبوع الماضى، لمناقشة تفعيل نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، استقبلت المشاط الدكتور خالد بتال، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقى، لبحث تعزيز التكامل الاستراتيجى بين البلدين فى مختلف المجالات، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع ما تم التوصل إليه من مقترحات تعاون ومشروعات خلال أعمال اللجنة موضع التنفيذ.

وضم الوفد العراقى وزراء الكهرباء، الصناعة والمعادن، الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصحة والبيئة، التعليم العالى، الزراعة، الهجرة، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، مدير دائرة الشؤون الخارجية، لعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا المشتركة.

وترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اللجنة المصرية العراقية المشتركة على مستوى الوزراء، وناقشت وزيرة التعاون الدولى، مجالات إعادة الإعمار وآلية النفط مقابل الإعمار، وتدشين شركة مشتركة للصناعات الكيماوية، والتعاون فى مجال الزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإحصاء والتحول الرقمى وكذلك التعاون الثلاثى بين مصر والعراق والأردن.



وقامت المشاط، والوفد العراقى، بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة، والتجربة المصرية فى تدشين المدن الجديدة، بحضور اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة؛ فى إطار بحث التعاون المشترك فى مجال إعادة إعمار العراق، ومساهمة شركات المقاولات المصرية فى هذا المجال.

الأوروبى لإعادة الإعمار يوفر تمويلا جديدًا للقطاع الخاص

وأشادت وزيرة التعاون الدولى، بالجهود التى يقوم بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة فى مصر، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة فى الجهود التنموية، من خلال التمويلات، بما يدعم استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث وافق على تمويل لشركة طاقة بى فى لإنتاج الطاقة الشمسية، التابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة، بقيمة 4.2 مليون دولار ما يوازى 3.5 مليون يورو تقريبًا، موضحة أن التمويل يأتى استمرارًا للتمويلات التنموية التى وفرها البنك للقطاع الخاص والبنوك المحلية خلال العام الجارى ضمن استراتيجية التعاون مع جمهورية مصر العربية.



واستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حتى الآن، أكثر من 7 مليارات يورو فى 125 مشروعًا فى مصر، حيث تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحى والنقل.