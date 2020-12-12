10 مدارس بشمال سيناء تحصل على الجودة والاعتماد

جدة - نرمين السيد - وأشار حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى وضع مدارس شمال سيناء على خريطة زيارات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "فى ظل الظروف الحالية"، حيث سبق زيارة فريق إدارة الجودة برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمحافظة ومراجعة المؤسسات التعليمية فى مدينة العريش، وتم خلال الزيارة التأكد من قيام المؤسسات التعليمية باستيفاء معايير جودة التعليم والتأكد من جودة المخرج النهائى للعملية التعليمية وهم الطلاب.

كما تم التحقق من مدى تحقيق المؤسسة للفاعلية التعليمية من خلال حضور فريق المراجعة لحصص التدريس والاطلاع على أوراق الامتحانات وغياب الطلاب وطرق التدريس والتفاعل وسلوك الطلاب ومعايير الأمان والسلامة فى المؤسسة ومعايير الإدارة ومدى تفاعل المدرسة مع المجتمع المحيط، والوقوف على نقاط القوة والضعف فى المؤسسة لإعداد تقرير مفصل بعد الزيارة لتحديد استحقاق المؤسسة للاعتماد، حيث تم إخطار المديرية بالنتيجة.

وأضافت الدكتورة أزهار عبدالمنعم، مدير إدارة الجودة فى مديرية التربية والتعليم، أنه تم اعتماد عدد 10 مدارس وهناك 5 مدارس أخرى فى الانتظار بإعادة التقييم مرة أخرى بعد إعطائها مهلة، مشيرة إلى أن المدارس التى تم اعتمادها هى: 4 مدارس فى مرحلة رياض الأطفال "الكنانة، عايش الأسمر، أحمد عرابى، والعربى لغات"، 3 مدارس بالمرحلة الابتدائية "عائشة أم المؤمنين، عباس صالح، والعربى لغات"، و3 مدارس أخرى بالمرحلة الإعدادية "خديجة بنت خويلد للبنات، الشهيد رفيق عزت للبنين، وسينا سكول الخاصة".. كما أن المدارس التى تم إعطاؤها مهلة لإعادة تقييمها للاعتماد هى مدارس: أبوبكر الصديق الابتدائية، حمدى عواد الابتدائية، ابن سيناء الابتدائية، أسماء بنت أبى بكر الإعدادية للبنات، وفاطمة الزهراء الإعدادية للبنات.

وأوضحت أن المدارس التى تم إعطاؤها مهلة لإعادة تقييمها لا يعنى عدم اعتمادها، وإنما بسبب الكثافة العالية أو نسبة الغياب المرتفعة، ولكنها متميزة فى باقى جوانب العملية التعليمية، وستتم إعادة تقييمها مرة أخرى فى وقت لاحق لتفادى الكثافة أو نسبة الغياب.