القومى للمرأة يشيد بقرار وزير الأوقاف تعيين سيدتين فى مناصب قيادية

جدة - نرمين السيد - أشاد المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، بقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتكليف المهندسة نهاد حتاتة، بتسيير أعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب فى تاريخ وزارة الأوقاف.





كما ِأشاد المجلس أيضا بقرار الوزير، تكليف هدى فؤاد يوسف بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للتخطيط. وثمنت الدكتورة مايا مرسى، قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤكدة أن مثل هذا القرار، يعد بمثابة خطوة هامة لزيادة فرص تمكين المرأة ومسئولياتها القيادية داخل الوزارات. وقدمت الدكتورة مايا مرسى التهنئة إلى المهندسة نهاد حتاتة، وهدى فؤاد يوسف، لتوليهما هذه المناصب القيادية، متمنية لهما المزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق.

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