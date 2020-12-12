صور.. إطلاق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية عن خطورة المخدرات بروضة السيدة

وتتضمن المبادرة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار خطة الوزارة، لتنفيذ برامج توعوية عن خطورة الإدمان فى كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومى، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية المتكاملة، حول كيفية الوقاية من الإدمان وزيادة الوعى بين الأهالى، خاصة الشباب والمراهقين.
ويتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية، للوقاية من تعاطى المخدرات، وكذلك تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.
وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بمنطقة روضة السيدة، من خلال حملات طرق الأبواب، لتوعيتهم بخطورة المشكلة، فى ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسى، وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استفادة 509 أسرة بمنطقة روضة السيدة من برامج التوعية، خلال ثلاثة أيام من تنفيذ المبادرة، بمتوسط الأسرة 5 أفراد، مع مراعاة تنفيذ الحملات فى وقت مناسب، لتواجد جميع أفراد الأسرة.
وأشار إلى أن المبادرة لاقت تجاوبا كبيرا من جانب الأهالى، حيث يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الشباب من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض، كما تستهدف الحملة تعزيز الوعى والتثقيف الأسرى، كما أن 15 شابا من سكان المنطقة تقدموا للعلاج من الإدمان، ويتم إحالة الحالات المرضية لتلقى العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق مجانا وفى سرية تامة.
وأشار "عثمان" إلى إطلاق قوافل توعوية متنقلة، تستهدف الشباب فى الشوارع الرئيسيّة، وأيضا العاملين بالمحلات التجارية بمنطقة روضة السيدة، للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، وأن ذلك يأتى بالتوازى مع تنفيذ أيضا حملات التوعوية بًحى الأسمرات.
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