الفريق محمد زكى فى لقاء مقاتلى الجيش الثانى الميدانى : نضحى بالغالى والنفيس

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذى يأتى تأكيداً على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل الدائم مع أبنائها المقاتلين بكافة الأفرع الرئيسية والمناطق العسكرية والجيوش الميدانية.





بدأ اللقاء بكلمة ألقاها قائد الجيش الثانى الميدانى، أكد خلالها على الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة العامة

للقوات المسلحة ومتابعتها المستمرة لسير عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، مع الالتزام بتنفيذ كافة الأنشطة التدريبية المخططة، ليظل رجال الجيش الثانى الميدانى محافظين على إستعدادهم القتالى العالى لمواجهة ودحر العناصر الإرهابية، وتنفيذ أى مهام قتالية قد تسند إليهم.

واستهل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمته بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداءاً لمصر وشعبها العظيم، ثم نقل لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحه على ما يقدمونه من نجاحات مستمرة خلال المعارك التى يخوضنها ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب البغيض، وقضائهم على مخططات العناصر الإرهابية الرامية لزعزعة إستقرار الوطن، موكداً أن

القوات المسلحة المصرية بكافة أفرعها تضحى بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة أن خطط التنمية الطموحة للدولة المصرية لابد أن ترتكز على قوة عسكرية صلبة تؤمن دائما بحق الشعب المصرى نحو التطلع لمستقبل أفضل بعيداً عن تخريب الجماعات الإرهابية وسعيهم الدائم لترويع المواطنين الآمنين وعرقلة مسيرة التقدم والبناء.

كما أشاد بالدور الوطنى لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء وإلتفافهم حول القوات المسلحة مؤكداً أن نجاح الحرب على الإرهاب يرتكز على التعاون مع أبناء سيناء النبلاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والإستقرار فى سيناء.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حواراً مع مقاتلى الجيش الثانى الميدانى إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالميا، وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التى قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار.