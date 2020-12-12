وكالة فيتش: مصر ضمن أفضل الدول في قطاع الطاقة بـ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجرافاً تحت عنوان قالوا .

وقال المركز إن وكالة فيتش سولوشنز صنفت مصر ضمن أفضل الدول في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث شهد قطاع الطاقة المصري نموًا كبيرًا، نتيجة لجهودها في تحسين بيئتها التنظيمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الخاص.

وأوضح أن قطــاع الطاقــة المصــري يعد أحــد الدعائم الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ والذي يمثل نحـو 13% من الناتـج المحلـي الإجمالي، مما يؤكد على ضرورة الحفاظ على موارد الطاقة وتنويعها وتنميتها.

ولهذا وضعـت الحكومـة المصريـة "اســتراتيجية الطاقــة المتكاملــة والمســتدامة حتــى عــام 2035"؛ ضمانًا لتنويع مصادر الطاقة، واستقرار إمداداتها، والالتزام بإجراءات كفاءة الطاقة، مما أسهم في تحقيق التغطية الشاملة للكهرباء بنسبة كبيرة في مختلف أنحاء البلاد.

كما تســتهدف الدولــة الوصــول بمشــاركة الطاقـــة المتجـــددة في مزيـــج الطاقـــة الوطنــي إلى 20 % بحلـــول عــام 2022 مــع إمكانيــة مضاعفتهـا بحلــول عـام 2035، إلى جانب إقـرار حزمـة مـن السياسـات المرنـة لتشـجيع الاستثمار الخـاص في مشـروعاتها.

وقـد توجـت تلك الجهـود بتحسن مركـز مصـر علـي مؤشـرات الطاقـة المتجـددة الدوليـة، وإشـادات المؤسسـات الدوليـة؛ منها مؤسسة بلومبرج والتي صنفت مصـــر كثـــاني أعلـــي معـــدل تدفقـــات في الطاقـــة النظيفة خلال مع10 سنوات ماضـية.