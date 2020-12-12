سائق تاكسى يوجه التحية للرئيس السيسى أثناء مروره بالدراجة..صورة

وجه أحد سائقى التاكسى التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مرور الرئيس السيسى بالدراجة فى أحد شوارع القاهرة خلال تفقده الكلية الحربية فجر اليوم، حيث تصادف وجود السائق الذى كان يبحث عن رزق يومه.

وكان الرئيس السيسى قام فجر اليوم بزيارة تفقدية لمقر الكلية الحربية، رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة جاءت في إطار حرص الرئيس على متابعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، بما فيها تدريبات ركوب الخيل، كما شارك سيادته الطلبة في بعض الأنشطة الصباحية، وتناول وجبة الإفطار معهم.

وقد ألقى الرئيس كلمة خلال الزيارة هنأ خلالها الطلبة الجدد على النجاح في الالتحاق بالكلية الحربية، مؤكدًا متابعته الحثيثة لكافة إجراءات واختبارات الالتحاق بالكلية الحربية، وحرص على التواصل مع الطلبة الجدد عن قرب في بداية مشوارهم الدراسي بالكلية.