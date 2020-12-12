نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل أزمة ارتفاع أسعار الطماطم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وأجهزتها المختصة بالتدخل السريع والعاجل لحل أزمة الارتفاع الكبير في أسعار محصول الطماطم.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن أسعار الطماطم شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة في مختلف المحافظات بأسعار تجاوزت 10 جنيهات للكيلو الواحد الأمر الذي يمثل عبئا على الأسر المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الطماطم من الخضروات الرئيسية على السفرة المصرية وبالنسبة لجميع فئات المجتمع ولذلك فهي من السلع الاستراتيجية القومية التي يجب العمل على توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.

وناشد المهندس حازم الجندي، وزارة الزراعة طرح كميات كبيرة في منافذ الوزارة بمختلف المحافظات بشكل يومي من محصول الطماطم بأسعار مخفضة تيسيرا على المواطنين ولتوفير هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية فرض الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل أجهزة الحكومة على الأسواق في المحافظات ومواجهة محاولات استغلال التجار برفع الأسعار بنسب تفوق المعدلات الطبيعية ما يرهق كاهل المواطنين وخاصة من محدودي الدخل.