القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية بالمنطقة الجنوبية العسكرية بمشاركة وزير الأوقاف

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى القومى والدينى وتنمية روح الولاء والإنتماء لدى الشباب وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة نظمت المنطقة الجنوبية العسكرية ندوة تثقيفية بمشاركة عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة وعدد من رجال الدين وعدد من طلبة الجامعات.

تأتى تلك الندوة على هامش زيارة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة والوفد المرافق له لمحافظة أسيوط للمشاركة فى افتتاح عدد من المساجد بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، حيث ألقى الدكتورمحمد مختار جمعة محاضرة بعنوان ( مفهوم ومقتضيات الولاء والإنتماء الوطنى ) أكد خلالها أن الوطنية ليست شعارات تردد وإنما هى عطاء وجهد وعرق، وأضاف أن وفاء الشعوب وأصالة معدنهم تعرف دائما من مدى إنتمائهم لأوطناهم وإعتزازهم بها، كما وجه الشكر للقوات المسلحة على جهودها المخلصة فى التنمية الشاملة للدولة وماتقوم به القوات المسلحة من إنجازات تنموية كبيرة لوطننا الحبيب.

وألقى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة رحب فيها بفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مؤكدًا على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل الدائم مع أبنائها من الضباط وضباط الصف والجنود وكذلك الشباب من مختلف التوجهات والأعمار لخلق حالة من الوعى تجاه كافة القضايا المختلفة للدولة المصرية وحضر الندوة محافظ أسيوط ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحى.