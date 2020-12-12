نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انهيار عقار مكون من 4 طوابق بحي حدائق القبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء وليد عبدالحميد رئيس حي حدائق القبة، أن العقار المُنهار بشارع مصطفى إسماعيل صادر له قرار هدم.

وأضاف "عبدالحميد" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن العقار صادر له قرار منذ فترة ولم يتم تنفيذه من جانب مالكه.

وأوضح رئيس حي حدائق القبة، أن العقار وقت الانهيار كان خالي من السكان، لافتًا إلى أن العقار يتكون من أرضي و٤ طوابق متكررة.

واستكمل الانهيار أسفر عن إصابة وحيدة، وسوف يتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة، لمعرفة مدى تأثرها من الانهيار.