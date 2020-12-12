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انهيار عقار مكون من 4 طوابق بحي حدائق القبة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء وليد عبدالحميد رئيس حي حدائق القبة، أن العقار المُنهار بشارع مصطفى إسماعيل صادر له قرار هدم.

وأضاف "عبدالحميد" في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، أن العقار صادر له قرار منذ فترة ولم يتم تنفيذه من جانب مالكه.

وأوضح رئيس حي حدائق القبة، أن العقار وقت الانهيار كان خالي من السكان، لافتًا إلى أن العقار يتكون من أرضي و٤ طوابق متكررة.

واستكمل الانهيار أسفر عن إصابة وحيدة، وسوف يتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة، لمعرفة مدى تأثرها من الانهيار.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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