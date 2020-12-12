تغريم أكمل قرطام 50 ألف جنيه في قضية ملكية جريدة التحرير

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم رجل الأعمال أكمل قرطام، 50 ألف جنيه تعويض لصالح محمد إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير، في قضية ملكية جريدة التحرير.

كما تضمن الحكم تغريم انجي محمد الحداد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة جريدة التحرير الجديدة.

وأقام محمد إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير، دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، ضد أكمل قرطام، وإنجي محمد على الحداد، بصفتها العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة جريدة التحرير الجديدة.

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وطالب أبو الدهب في دعواه بإلزامهما وغيرهما بمنع إصدار جريدة تحمل نفس الاسم واللوجو والعلامة التجارية، وإلزامهم بتعويض مادي ومعنوي تقدره المحكمة.