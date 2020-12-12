البنك الأهلي يخطف تعادل قاتل في أولى مبارياته بالدوري الممتاز "فيديو"

انتهت منذ قليل المباراة المثيرة التي جمعت بين فريقي وادي دجلة، وفريق البنك الأهلي – الصاعد حديثا للدوري الممتاز- بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

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وتنتظر البنك الأهلي مواجهة أمام سيراميكا كليوبارتا يوم الأربعاء القادم الموافق 16 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الممتاز.

