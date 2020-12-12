أستون فيلا بـ9 لاعبين يخطف فوز هام في غياب تريزيجيه "فيديو"

انتهت المباراة التي جمعت بين ولفرهامبتون وأستون فيلا، بفوز أستون فيلا بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الأسبوع الـ12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وفاز أستون فيلا في الوقت القاتل بعدما سجل أنور الغازي الهدف في الدقيقة 94، من ركلة جزاء، في مباراة شهدت حالتي طرد حيث طرد جواو موتينيو من ولفرهامبتون بالدقيقة 94، وشبقه طرد لدوجلاس لويز من أستون فيلا بالدقيقة 85.
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وافتقد أستون فيلا لخدمات محمود حسن تريزيجيه اليوم ولمدة ثلاثة أسابيع، وذلك بسبب إصابته في العضلة الخلفية أثناء مرانه مع الفريق مساء أمس.
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