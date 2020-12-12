الإنجيلية تنعى القس باقى صدقة شيخ قسوس الكنيسة الإنجيلية بمصر 

وقال بيان الطائفة الإنجيلية: "كان الراحل نموذجًا مسيحيًّا تقيًّا، وخادمًا عظيمًا، وقائدًا من قادةِ الكنيسةِ الإنجيليةِ المصريةِ العربيةِ، خدم الكنيسة الإنجيلية المحلية، والمجتمع المصريَّ بأمانةٍ وبِرٍّ، وقدم شهادةً حيةً عن سيده، فصارَ رائحةَ المسيحِ الذكية".
وتابعت: "نشكر الله لأجل حياته وخدمته المؤثرة، ونتمسك بالرجاء الحى فى المسيح يسوع، الذى أبطل الموت وانتصر عليه. ونصلى لأجل العزاء لأسرته وأحبائه وللكنيسة بمصر".
وتُشَيَّعُ جنازةُ القس باقى صدقة بالكنيسةِ الإنجيليّةِ الأولى بمحافظة أسيوط، غدًا الأحد فى تمامِ الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
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