جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى بيانه، اليوم السبت، إنه طبقا للبروتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالمحافظة وكلية الطب بـ جامعة الزقازيق، انطلقت فعاليات القافلة الطبية بمستشفى الغردقة والتى ستستمر حتى يوم الخميس المقبل خلال الفترة من 12 حتى 17 ديسمبر الجارى.
وتضم تخصصات طبية فى جراحة الأورام والعظام والباطنة والكلى والمسالك البولية، وأمراض الكبد، والرمد والأطفال وجراحة المخن والأعصاب وجراحة التجميل وأمراض القلب.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تنظيم قافلة طبية من كلية طب بنات جامعة الأزهر خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى الخميس القادم 17 ديسمبر الجارى بمستشفى سفاجا المركزى، وتضم تخصصات الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمى، وأمراض الرمد، وجراحة العظام، والقلب والكلى والأطفال.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى قيام المديرية بالإدارات المختلفة بتوفير كل الدعم لتقديم أفضل رعاية صحية وخدمات طبية للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طب الزقازيق ينظم قافلة فى مختلف التخصصات بالغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.