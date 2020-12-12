طب الزقازيق ينظم قافلة فى مختلف التخصصات بالغردقة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة فى بيانه، اليوم السبت، إنه طبقا للبروتوكول الموقع بين مديرية الصحة بالمحافظة وكلية الطب بـ جامعة الزقازيق، انطلقت فعاليات القافلة الطبية بمستشفى الغردقة والتى ستستمر حتى يوم الخميس المقبل خلال الفترة من 12 حتى 17 ديسمبر الجارى.

وتضم تخصصات طبية فى جراحة الأورام والعظام والباطنة والكلى والمسالك البولية، وأمراض الكبد، والرمد والأطفال وجراحة المخن والأعصاب وجراحة التجميل وأمراض القلب.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تنظيم قافلة طبية من كلية طب بنات جامعة الأزهر خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى الخميس القادم 17 ديسمبر الجارى بمستشفى سفاجا المركزى، وتضم تخصصات الباطنة وأمراض الكبد والجهاز الهضمى، وأمراض الرمد، وجراحة العظام، والقلب والكلى والأطفال.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى قيام المديرية بالإدارات المختلفة بتوفير كل الدعم لتقديم أفضل رعاية صحية وخدمات طبية للمواطنين.