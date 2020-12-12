القاضية ممكن.. أستون فيلا يهزم وولفرهامبتون في أخر دقيقة ويحتفل بطريقة الأهلاوية

عبر نادى أستون فيلا الإنجليزي، عن سعادته بالفوز القاتل الذى حققه على وولفرهامبتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ظهر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بعبارة "القاضية ممكن".

"القاضية ممكن" وهي العبارة التي علق بها المعلق التونسي عصام الشوال، على هدف لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة" في مرمى الزمالك. وخطف لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخ الشياطين الحمر.

وسجل اللاعب أنور الغازي، لاعب فريق أستون فيلا، هدف قاتل في الدقيقة 94، من ركلة جزاء ليقتنص 3 نقاط غالية لـ "الفيلانز".

وغاب عن أستون فيلا فى مباراة اليوم الدولى المصرى محمود حسن تريزيجيه، بسبب إصابته فى العضلة الخلفية وغيابه لمدة 3 أسابيع، كما جلس أحمد المحمدى على مقاعد البدلاء طوال أحداث اللقاء.

وتعرض البرازيلى دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا للطرد فى الدقيقة 85 لحصوله على انذارين. بتلك النتيجة يحتل وولفرهامبتون يحتل المركز الحادى عشر برصيد 17 نقطة، فيما يأتى أستون فيلا فى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

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