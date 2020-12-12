مصر والأردن.. مدبولي يُشدد على أهمية تحديد نقاط واضحة للتعاون المشترك بين البلدين

عُقدت جلسة مباحثات ثنائية بين وفدى مصر والأردن، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين في البلدين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المباحثات، بالترحيب بالأشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، وهنأهم بالثقة التي أولاها لهم الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، بتوليهم مناصبهم في الحكومة الجديدة، متمنيا لهم النجاح في تحقيق آمال وتطلعات الشعب الأردني الشقيق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على عمق الروابط التي تربط بين البلدين، وشعبيهما، والتي يظهر تميزها في التنسيق الثنائي عالي المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشقيقه الملك عبد الله الثاني، وتوجيهاتهما الدائمة بالعمل على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

كما أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجد الوزراء الأردنيين في القاهرة، للاشتراك في جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها اجتماع ثلاثي ينضم له الوفد الوزاري العراقي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، والتي تضمنت أيضًا تكليفات واضحة بأن يكون هناك تحديد لمشروعات مشتركة بين البلدان الثلاثة، بما يحقق التكامل بينها، ويخدم القطاعات التنموية، وينعكس إيجابا على المنطقة التي تواجه تحديات كبيرة خلال المرحلة الراهنة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطلع مصر لعقد اجتماع اللجنة المشتركة مع الأردن، والتي حالت الظروف دون انعقادها بسبب ظروف جائحة كورونا، والتغيير الوزاري الذي شهدته المملكة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تحديد نقاط محددة للتعاون المشترك بين مصر والأردن، والمُضي قدما من خلال التشاور بين وزيرة الصناعة الأردنية، ووزيرة التعاون الدولي المصرية لبدء عمل اللجان الفنية التي يتعيّن تفعيلها خلال الفترة المقبلة في كافة مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها مجال النقل البري للأفراد والبضائع، والذي تفرض عليه الظروف الراهنة تحديات كبيرة، وأهمها أزمة كورونا التي فرضت على الدول اتباع إجراءات وقائية لضمان سلامة أفرادها وأراضيها من انتشار هذا الوباء، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تذليل كافة التحديات لدفع التعاون الثنائي قدما بين البلدين.

كما أكد رئيس الوزراء على أهمية قطاع الطاقة في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، والثلاثي بانضمام العراق، سواء فيما يتعلق بالربط الكهربائي، أو في مجال البترول والغاز، معربا عن أمله في أن يكون هناك تواصل دائم بين الوزراء المعنيين؛ لدفع التعاون في هذا القطاع جنبا إلى جنب كافة القطاعات الأخرى؛ وذلك حتى يتسنى بناء قاعدة قوية لعقد اللجنة الثلاثية بين البلدين.

واختتم رئيس الوزراء حديثه للوفد الأردني، بطلب نقل تحياته إلى شقيقه رئيس الوزراء الأردني؛ لحين لقائه في فرصة تُتاح قريبا، متمنيا للحكومة الأردنية الجديدة دوام التوفيق والسداد.