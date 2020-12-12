مطران الكاثوليك فى أسيوط ينعى القس باقى صدقة 

جدة - نرمين السيد - وقال الأنبا كيرلس وليم فى بيان له: "طوبى لمن دعوته ليسكن فى ديارك إلى الأبد.. نودع أبا فاضلا وصديقا عزيزا وشريكا فى خدمة الرب والنفوس". وتابع: "كان جناب القس الفاضل باقى صدقة قريبا جدا من نفوسنا لا بل كان يتربع على قلوبنا بمودة صادقة". وأضاف المطران كيرلس: "كم تشاركنا وتعاونا وتواصلنا على مدى 30 سنة منذ بداية خدمتى لإيبارشية أسيوط وقبل ذلك مع أسلافى.. ليقبله الرب فى أحضانه الأبوية وليكلل روحه بإكليل الحياة غير المضمحل وليملأ قلوب أحبائه وأبناء رعيته بالعزاء والرجاء.. مع تعزيات وصلوات أبناء الإيبارشية اكليروسا ومؤمنين".

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