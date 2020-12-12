صور.. نائب محافظ الإسكندرية : ذوو الهمم يمتلكون قدرات تتفوق على بعض الأصحاء

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جاء ذلك خلال احتفال محافظة الإسكندرية، باليوم العالمى للمعاق 2020، تحت شعار "دمتم سندا"، اليوم السبت، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لشؤون الإعاقة.
ووجهت نائب المحافظ الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل لصالح المعاقين وذوى القدرات الخاصة، وتشجيعهم على تحقيق العديد من البطولات الرياضية.
وأشارت عازر، إلى أن ذوى الهمم لديهم قدرات تتفوق على كثير من الأصحاء، وأثبتوا أنهم بالفعل قادرون على التغلب على مشاكلهم وإعاقتهم.
وأضافت نائب المحافظ أن الإسكندرية تولى اهتماما كبيرا لذوى القدرات الخاصة، من خلال إطلاق عدة مبادرات وإجراءات، لتوفير حياة أفضل لمتحدى الإعاقة وإشراكهم فى المجتمع.
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