النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية لتحديد أسباب انهيار عقار حدائق القبة

جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة العمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بانهيار عقار رقم 3 بشارع مصطفى عبدالسميع، بمنطقة حدائق القبة، وفور انتقال الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وقيادات المحافظة تبين أن العقار مكون من 4 طوابق انهار ظهر اليوم، أسفر عن إصابة شخصين، ولم يسفر عن سقوط ضحايا.

ووجه خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتوجيه الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الشمالية وحى حدائق القبة بسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية، وعلى الفور تم التوجه للعنوان المذكور وتبين بالمعاينة عدم وجود خسائر فى الأرواح.

كما أمر بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازى لحين الانتهاء من رفع الإنقاض، كما أشرف الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية أعمال الإخلاد برفقة رئيس الحى.