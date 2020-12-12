وقال وزير العدل إن أعمال التطوير بقاعات المحكمة، جاءت تيسيرًا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، مشيدًا بقاعة المحكمة واستخدام التكنولوجيا فى التعامل مع المحكمة.
واطلع الوزير على عملية ميكنة العمل بالمحاكم والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمى، وناقش العاملين بأقسام المحكمة المختلفة حول مدى رضاهم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمل.
وكان محافظ بورسعيد استقبل صباح اليوم، وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث عقدوا اجتماعًا بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، ثم تفقدوا الشهر العقارى المطور داخل ديوان عام المحافظة، وتوجهوا إلى مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء فى حى الضواحي، ثم شهدوا افتتاح قاعات مجمع محاكم بورسعيد فى حى الشرق.
وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفى مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء مبان جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضى وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير العدل ومحافظ بورسعيد يشهدان أول جلسة إلكترونية بمجمع المحاكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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