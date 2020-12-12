وزير العدل ومحافظ بورسعيد يشهدان أول جلسة إلكترونية بمجمع المحاكم

جدة - نرمين السيد - شهد وزير العدل، المستشار عمر مروان، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى، اليوم السبت، أول جلسة إلكترونية بقاعة مجمع محاكم بورسعيد فى حى الشرق.





وقال وزير العدل إن أعمال التطوير بقاعات المحكمة، جاءت تيسيرًا على المتعاملين من القضاة والمتقاضين، مشيدًا بقاعة المحكمة واستخدام التكنولوجيا فى التعامل مع المحكمة.

واطلع الوزير على عملية ميكنة العمل بالمحاكم والخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التحول الرقمى، وناقش العاملين بأقسام المحكمة المختلفة حول مدى رضاهم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العمل.

وكان محافظ بورسعيد استقبل صباح اليوم، وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث عقدوا اجتماعًا بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام، ثم تفقدوا الشهر العقارى المطور داخل ديوان عام المحافظة، وتوجهوا إلى مركز التوثيق المتطور بمبنى إدارة مرور بورسعيد الجديد بمنطقة الإسراء فى حى الضواحي، ثم شهدوا افتتاح قاعات مجمع محاكم بورسعيد فى حى الشرق.

وتعمل وزارة العدل على تطوير منظومة العدالة، وفى مقدمتها المحاكم سواء بإنشاء مبان جديدة لقصور العدالة أو تطوير القائم منها وميكنته، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى بهدف التيسير على المواطنين وتقريب جهات التقاضى وتطوير منظومة العدالة، لتحقيق العدالة الناجزة والتيسير على القضاة والمتقاضين.