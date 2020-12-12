لجنة البحث العلمي بالقومي للمرأة تستعرض أنشطة 2020

عقدت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الاستاذة الدكتورة نادية اسكندر زخاري عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي وبحضور السادة أعضاء اللجنة.

بدأ الاجتماع بمناقشة العرض المقدم من الدكتور ابانوب جمال عن اليات تنمية المرأة فى المناطق الحدودية وخاصة حلايب وشلاتين وعرض الاحتياجات الطبية والتعليمية واستعرض المجهودات الحكومية المقدمة لخدمة اهالى المنطقة كتوفير الرعاية الصحية و التعليم المجانى وبناء قصور الثقافة ومراكز التمكين المهنى والمنازل البدوية .

واشارت الدكتورة نادية زخارى إلى أهمية برتوكول التعاون المفعل بين المجلس القومي للمرأة ممثلا في لجنة البحث العلمي والمجلس الاعلي للجامعات الذي يسهل عملية التعاون مع بعض الجامعات التى تهدف للمساهمة في تطوير حلايب وشلاتين ومنها جامعة القاهرة والجامعة البريطانية .

وقدم الحاضرين الكثير من المقترحات التى تضمن توفير متدربين متخصصين لهم في كافة المجالات لزيادة كفائتهم في العمل وتطوير الحرف اليدوية لدي السيدات لتمكينهم من توفير حياة كريمة لهم وتعليمهم ريادة الأعمال كما تم الاشادة بتجربة قرية الروبي بالمنيا بعد نجاحها فيما يتناسب مع الظروف الحياتية وتوفير الموارد الطبيعية لديهم ،والتعاون مع بعض اللجان بالمجلس القومي للمرأة لكي يساهموا في تخصصاتهم سواء ندوات توعوية للصحة أو ندوات تدريبية للمعلمين وكل هذا يندرج تحت تبني سياسة المجلس لتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وعلميا، وعمل آليه لدراسة مشاريع تبنى على ابتكارات علمية نابعة من البيئة والموارد الطبيعية المتاحة في البلد سواء في مجال الزراعة او صيد الأسماك أو رعى الأغنام .

وفي نهاية الاجتماع استعرضت اللجنة الانشطة التى تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٠.