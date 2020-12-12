بعد تكريم أشرف زكي.. ميريهان حسين: الجدع اللي بنفتخر بيه

نشرت الفنانة اصالة، عدة صور جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فى الصور الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية بعد تكريمه من الأكاديمية الجديدة بمعهد الفنون المسرحية، وعلقت عليها :"نقيبنا الرجل المحترم الجدع اللي بنفتخر بيه .. مبروك التكريم يا دكتور".



عبّر الفنان أشرف زكي، عن سعادته وامتنانه بالتكريم على خشبة مسرح معهد فنون مسرحية في افتتاح مهرجان المسرح العربي أمس الأربعاء، وذلك من خلال سجوده على الخشبة وسط حضور عدد من الفنانين منهم ماجدة زكي وزوجته روجينا وطارق صبري.



يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة وكل من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، افتتحوا مساء أمس، الدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي لأكاديميات ومعاهد الفنون بالدول العربية والتى تحمل أسم الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وذلك علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.





وأثار تأخر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي الأول لمدة نصف ساعة حفيظة الفنان محمد صبحي الذي قال له أثناء استقباله: "إن السياسي ينتظر الفنان، أما الفنان لا ينتظر السياسي".

ورد المحافظ أن سبب تأخره قهري حيث كان في زيارة لمستشفى العامرية العام، مضيفا:""أنا انتظر أهالي الإسكندرية كما يشاؤون، وفي أي وقت، فأنا جئت من أجل خدمة الإسكندرية والسكندريين وليس لأكون محافظا".



وفي كلمته رحب محافظ الإسكندرية بضيوف المهرجان علي أرض عروس البحر، ووعد بتقديم كل الدعم للمهرجان حتي يخرج بالشكل الذى يليق باسم الإسكندرية.



وعقب الافتتاح تبارت الفرق المسرحية فيما بينها في منافسة فنية ممتعة للجمهور السكندري والذي يستمر حتي 12/18.

