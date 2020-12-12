الأرصاد الجوية تحذر من تقلبات جديدة ونشاط للرياح وأمطار غزيرة ورعدية وأماكن تساقطها لمدة 4 أيام

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات في حالة الطقس خلال الأيام القادمة، مؤكدةً وجود حالة من عدم الإستقرار والتي سيصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار غزيرة ورعدية وتختلف حدتها من مكان لآخر، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتأثر أغلب المحافظات بهه الموجة.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس لمدة 4 أيام

الأحد 13 ديسمبر

انخفاض في درجات الحرارة، وأمطار على السواحل الشمالية الغربية، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدن القناه وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناه، مما يحجب الرؤيا الأفقية.

الإثنين 14 ديسمبر

ووفق بيان الأرصاد الجوية اليوم، فإن الإنخفاض في درجات الحرارة مستمر مع تساقط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، وتكون الأمطار متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وخليج العقبة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدن القناه وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناه، مما يحجب الرؤيا الأفقية.

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الأرصاد تعلن عودة الأمطار الغزيرة وأماكن تساقطها لمدة 6 أيام

الثلاثاء 15 ديسمبر

أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة على الوجه البحري ومدن القناه ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الأربعاء 16 ديسمبر

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ولمزيد من التفاصيل في تقرير الأرصاد التالي.