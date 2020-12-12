اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من إزالة لمنازل فلسطينيين بأنها جريمة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية بالكامل، وسط صمت عالمي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، إن هدم المنازل في المنطقة "جـ" يعد نوعًا من أنواع الحرب التي تستهدف محو مواطني فلسطين.
وأكدت أنه تم هدم وتهجير وطرد فلسطينين من أكثر من 750 بيت حسبما رصدت الأمم المتحدة، وهو ما يعتبر حرب ضد الدولة وممارسة القوة بصورة غير شرعية.
إقرأ أيضًا.. تفاصيل الاشتباكات بين طالبان وأفغانستان بقندهار ومصرع 100 فرد
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن ما يتم ممارسته يمنع أي عملية سلام أو إقامة دولة فلسطين مستقلة، كما أن حكومة بنيامين نتنياهو مسئولة مسئولية كامل عن هذه التصرفات الغير سليمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلسطين: هدم منازلنا يمنع أي تفاهم وعملية سلام ونوعًا من الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.