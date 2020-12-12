فلسطين: هدم منازلنا يمنع أي تفاهم وعملية سلام ونوعًا من الحرب

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من إزالة لمنازل فلسطينيين بأنها جريمة ضد الشعب الفلسطيني والإنسانية بالكامل، وسط صمت عالمي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، إن هدم المنازل في المنطقة "جـ" يعد نوعًا من أنواع الحرب التي تستهدف محو مواطني فلسطين.

وأكدت أنه تم هدم وتهجير وطرد فلسطينين من أكثر من 750 بيت حسبما رصدت الأمم المتحدة، وهو ما يعتبر حرب ضد الدولة وممارسة القوة بصورة غير شرعية.

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وأشارت وزارة الخارجية إلى أن ما يتم ممارسته يمنع أي عملية سلام أو إقامة دولة فلسطين مستقلة، كما أن حكومة بنيامين نتنياهو مسئولة مسئولية كامل عن هذه التصرفات الغير سليمة.