الزمالك يعلن عن التشكيل الرسمي .. أحداد وفتوح أساسيان

أعلن نادي الزمالك عن التشكيلة الرسمية التي قرر المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو أن يخوض بها لقاء المقاولون العرب اليوم.

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وضمت التشكيلة كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود علاء – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو- حميد أحداد – شيكابالا.

الهجوم: مصطفى محمد. وضمت التشكيلة كل من:حراسة المرمى: محمد أبوجبل.الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود علاء – حازم إمام.الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو- حميد أحداد – شيكابالا.الهجوم: مصطفى محمد. اقرأ أيضا: البنك الأهلي يخطف تعادل قاتل في أولى مبارياته بالدوري الممتاز "فيديو"



ويستضيف المقاولون العرب اليوم نظيره نادي الزمالك مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وذلك على ملعب استاد الكلية الحربية.

