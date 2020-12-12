الزمالك يعلن عن التشكيل الرسمي .. أحداد وفتوح أساسيان

أعلن نادي الزمالك عن التشكيلة الرسمية التي قرر المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو أن يخوض بها لقاء المقاولون العرب اليوم.
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وضمت التشكيلة كل من:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود علاء – حازم إمام.
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو- حميد أحداد – شيكابالا.
الهجوم: مصطفى محمد.
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ويستضيف المقاولون العرب اليوم نظيره نادي الزمالك مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وذلك على ملعب استاد الكلية الحربية.
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