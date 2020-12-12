فيديو..النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن أشرف رشاد متحدثًا عن علاء عابد: مصدر إلهام لي

تحدث النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام أشرف رشاد عن دور النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في حياته ودعمه له دائمًا، وذلك تعقيبا علي وصف عابد له بأنه أكبر وقوي قيادة سياسية تنظيمية في مصر خلال الفترة الأخيرة.
جاء ذلك في حديثه بندوة موقع تحيا مصر، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، حيث طرح فريق العمل سؤال بشأن حديث النائب علاء عابد، تجاه النائب أشرف رشاد ووصفه له بأنه أقوى تنظيمي في مصر.
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وعقب رشاد بقوله:" النائب علاء عابد هو أحد أكبر الداعمين لي شخصيا على كافة المستويات واعتبره مصدر إلهام لي دائما، وألجأ له بشكل متواصل ولا يتأخر عني بالنصيحة دائما ..وأشكره على هذا الوصف ولكن هناك الآلاف الذين يستحقون هذه الكلمات عني بكثير".
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