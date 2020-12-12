نعي النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أشرف رشاد، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره؛ وببالغ الحزن والأسى ابن عمته، العقيد محمد الأحمر والذي وافته المنية اليوم ، علي أن يكون العزاب بديوان آل الأحمر بمحافظة قنا.
ويتقدم موقع تحيا مصر بخالص التعازي للنائب أشرف رشاد، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحماته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يربط على قلوبهم برباط الصبر..
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب أشرف رشاد ينعي وفاة نجل عمته العقيد محمد الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.