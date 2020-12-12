النائب أشرف رشاد ينعي وفاة نجل عمته العقيد محمد الأحمر



نعي النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أشرف رشاد، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره؛ وببالغ الحزن والأسى ابن عمته، العقيد محمد الأحمر والذي وافته المنية اليوم ، علي أن يكون العزاب بديوان آل الأحمر بمحافظة قنا.



ويتقدم موقع تحيا مصر بخالص التعازي للنائب أشرف رشاد، ونسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحماته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يربط على قلوبهم برباط الصبر..

