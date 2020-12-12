موجز أخبار تحيا مصر.. الحكومة تستعد للموجة الثانية والسيسي يشيد بكفاءة طلبة الكلية الحربية

يقدم موجز أخبار تحيا مصر، أهم الأخبار على مدار اليوم، ويُقدم لمتابعيه أهم أخبار اليوم والقضايا المتصدرة على الساحة المصرية، والدولية، في موجز صغير يرصد لحظة بلحظة أنباء اليوم.

موجز تحيا مصر



- أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بكفاءة طلاب الكلية الحربية، خلال زيارته التفقدية لمقر الكلية الحربية، حيث رافقه خلالها الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة.

- أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفو جرافات سلط خلالها الضوء على كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أثناء الموجة الأولى تدعم إنجاح سياسات الموجة الثانية، والتي أبرزها تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة، والتي تم صرف 65 مليار جنيه منها حتى الآن، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة بـ 13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة بـ 12.25%، وذلك في 12/11/2020.

- تصدر زلزال ضرب القاهرة وبعض المدن المجاورة للعاصمة المصرية، محرك البحث العالمي "جوجل"، وأحدث هزّة أرضية بقوة 3.2 ريختر شعر بها المواطنون، وذلك في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة.

- أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن العمل المشترك بين الوزارتين، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة كافة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

- أطلقت وزارة الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية بشكل كامل يناير المقبل، بالإضافة إلى أن المنصة تقدم جميع خدمات شركات توزيع الكهرباء إلكترونيا علاوة على دفع الرسوم وكافة الإجراءات.

- قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم رجل الأعمال أكمل قرطام، 50 ألف جنيه تعويض لصالح محمد إبراهيم أبو الدهب رئيس مجلس إدارة جريدة التحرير، في قضية ملكية جريدة التحرير.

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- أعلن نادي الزمالك عن التشكيلة الرسمية التي قرر المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو أن يخوض بها لقاء المقاولون العرب اليوم. وضمت التشكيلة كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.



الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبدالغني – محمود علاء – حازم إمام.



الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو- حميد أحداد – شيكابالا.