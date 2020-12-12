ننشر تفاصيل أسعار الإيجارات والتمليك بمشروع بحيرة عين الصيرة بعد تطويره

أوضح محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن المنطقة المحيطة بالبحيرة قبل تطويرها كانت مرتعًا للحيوانات الضارة والنافعة ومنطقة مخلفات، لافتًا أن أسعار الإيجارات والتمليك ارتفعت 10 أضعاف بعد التطوير.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند بدء التطوير قامت القوات المسلحة بإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي المحيطة بالبحيرة، لأنها كانت متهالكة وتلقي الصرف في البحيرة.
وأوضح مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن البحيرة والمناطق المحيطة بها كانت رائحتها كريهة قبل التطوير.
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ولفت إلى أهمية شبكة الطرق حول بحيرة عين الصيرة، التي تربط بكل مناطق وسط البلد، لذا كانت لها الأولوية عند تطوير البحيرة.
ولفت أن متحف الحضارة عند بحيرة عين الصيرة بدأ إنشائه في 2008، وأن هيئة المجتمعات العمرانية تتعاقد مع أكبر المكاتب الاستشارية، لعمل تصميمات المشاريع التي تنفذها.
وتابع: "مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة يشمل ممشى سياحي يتخلله أماكن انتظار، وأكشاك صغيرة للمشروبات الباردة والساخنة، والوجبات الخفيفة، لافتا إلى أن الممشي السياحي يبلغ طوله 2500 متر".
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