مفاجأة .. خسارة بيراميدز في أولى جولات الدوري

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري، بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل ناري مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أحمد توفيق – أحمد سامي – عبدالله بكري – محمد حمدي.

الوسط: نبيل دونجا – محمود حمادة – محمد فاروق – عبدالله السعيد – رمضان صبحي

الهجوم:محمود وادي.

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بينما بدأ الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي .

الدفاع: السيد سالم – داميون لوي – محمود رزق – كريم يحيى – مروان عطية – أحمد نبيل مانجا – كريم ممدوح – عمار حمدي – روزاق سيسيه.

الهجوم: خالد قمر. بينما بدأ الاتحاد السكندري بتشكيل مكون من:حراسة المرمى: محمد صبحي .الدفاع: السيد سالم – داميون لوي – محمود رزق – كريم يحيى – مروان عطية – أحمد نبيل مانجا – كريم ممدوح – عمار حمدي – روزاق سيسيه.الهجوم: خالد قمر. افتتح عبدالله السعيد التسجيل لبيراميدز في الدقيقة 34 بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق محمود حمادة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها عبد الله السعيد برأسية خادعة وضعت الكرة بشكل ساقط خلف الحارس محمد صبحي المتقدم عن مرماه. اقرأ أيضا: أستون فيلا بـ9 لاعبين يخطف فوز هام في غياب تريزيجيه "فيديو"



وقبل نهاية الشوط الأول مباشرةًتعادل عمار حمدي للاتحاد بعد مجهود فردي مميز بمراوغة أكثر من رائعة من عمار حمدي لثلاثي دفاعي من لاعبي بيراميدز إخترق به منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس شريف إكرامي سكنت الشباك. وقبل نهاية الشوط الأول مباشرةًتعادل عمار حمدي للاتحاد بعد مجهود فردي مميز بمراوغة أكثر من رائعة من عمار حمدي لثلاثي دفاعي من لاعبي بيراميدز إخترق به منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس شريف إكرامي سكنت الشباك. كان لبيراميدز فرصة كبيرة في التقدم ببداية الشوط الثاني بعدما حصل رمضان صبحي على ركلة جزاء، إلا أن عبدالله السعيد أهدرها بعد تألق من الحارس الشاب محمد صبحي. اقرأ أيضا: البنك الأهلي يخطف تعادل قاتل في أولى مبارياته بالدوري الممتاز "فيديو"



وبغدر الساحرة المستديرة فبعد دقائق من إلغاء تقنية الفيديو لركلة جزاء تحصل عليها رمضان صبحي بالدقيقة 92، سجل الاتحاد هدف الفوز بالدقيقة 97 بعد هجمة منظمة من لاعبي الاتحاد السكندري على الجبهة اليمنى أنهاها عبد السميع إبراهيم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها خالد إبراهيم برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1.

