عاجل .. طرد رمضان صبحي في أول مباراة له مع بيراميدز وغيابه عن مباراة الزمالك

أشهر الحكم محمد الصباحي البطاقة الصفراء الثانية في وجه رمضان صبحي بعد نهاية مباراة بيراميدز أمام الاتحاد ويقوم بطرده، ليعلن عن غيابه أمام الزمالك في المباراة المقبلة.
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وخسر بيراميدز في أول مباراة بالدوري بالشكل الجديد واللاعببين الجدد أبرزهم أحمد فتحي، رمضان صبحي، شريف إكرامي، وضمت تشكيلة بيراميدز اليوم كل من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
الدفاع: أحمد توفيق – أحمد سامي – عبدالله بكري – محمد حمدي.
الوسط: نبيل دونجا – محمود حمادة – محمد فاروق – عبدالله السعيد – رمضان صبحي
الهجوم:محمود وادي.
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