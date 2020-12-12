«صحتنا فى وعينا» .. مبادرة لخريجى الأزهر بسوهاج للتوعية بمخاطر كورونا

جدة - نرمين السيد - أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بسوهاج، مبادرة "صحتنا فى وعينا" وذلك بهدف مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، والوقاية منه، حيث انطلقت أولى فعاليات المباردة، بندوة توعوية تثقيفية بالقاعة الكبرى، بكلية اللغة العربية بجرجا.





ونقل بيان صادر عن المنظمة اليوم، توضيح عميد كلية اللغة العربية بجرجا ورئيس فرع المنظمة بسوهاج الدكتور جابر سليم، أن هذه المبادرة تسهم فى تشكيل وعى الإنسان بالإيجابيات والسلبيات، وكيفية مواجهة المخاطر والمصاعب والعقبات لذلك جاء عنوانها "صحتنا فى وعينا" لأن الصحة السليمة فى الوعى السليم.

من جانبها، أكدت أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة بكلية الطب جامعة سوهاج الدكتورة ندا عبدالمحسن، أهمية الوعى فى مواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض، موضحة أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وأخذ الحيطة والحذر وأن الوقاية خير من العلاج.

يذكر أن المبادرة تأتى فى إطار حرص المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بسوهاج على عقد اللقاءات التوعوية والتثقيفية التى تهدف إلى رفع درجة الوعى ضد الأمراض المستعصية والمعدية، خاصة فيروس كورونا، وذلك دعمًا من المنظمة لجهود الدولة الرامية للحفاظ على سلامة وصحة المصريين.

حضر الندوة الدكتور جابر سليم، عميد كلية اللغة العربية بجرجا رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بسوهاج، والدكتور عصمت رضوان، عضو المنظمة، وكيل الكلية، والشيخ عبدالرحمن اللاوى، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف بسوهاج، والدكتورة ندا عبد المحسن، أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة بكلية طب سوهاج، والشيخ أسامة السيوطى، منسق مكتب المنظمة بمركز جرجا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة وإداريين وطلاب بالكلية.