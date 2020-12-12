الأعلى للجامعات : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بدعم نظم المعلومات

جاء ذلك فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولى للحاسب "بين النظرية والتطبيق" فى نسخته رقم 30، الذى استضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات.
وقال درويش إن مصر تمتلك 26 كلية للحاسبات ونظم المعلومات ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات في ظل التطور التكنولوجى، منوها أن رئيس مجلس الوزراء وضع خطة استراتيجية للذكاء الاصطناعى فى مصر.
وأضاف رئيس لجنة قطاع الحاسبات بـ المجلس الأعلى للجامعات، أن المؤتمر الدولى للحاسب ناقش كل ما هو جديد فى علوم الحاسب بين نظريتها وتطبيقها، فضلًا عن المجالات المستحدثة التى ظهرت على خريطة نظم المعلومات.
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