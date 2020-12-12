البابا تواضروس : قانون بناء الكنائس قفزة كبيرة وإصلاح فى مسيرة المجتمع

جدة - نرمين السيد - وقال تواضروس فى لقاء خاص مع قناة "أغابى" أن للقانون شقين، إنشاء كنائس جديدة، والشق الثانى تقنين وضع كنائس موجودة بالفعل وتصبح لها وجود رسمى.

وتابع "قمنا بتقنين حوالى 1500 كنيسة على مدى 4 سنوات وهو شيء جيد جدًا، والدولة تريد أن تصل إلى أن بناء الجامع والكنيسة تكون أمور طبيعية فى حياتنا".

وأوضح تواضروس أنه "فى إنشاء الكنائس يقدم الطلب للمحافظ ويكون هو صاحب السلطة، وتم بناء كنائس فى بعض الأماكن.. والشيء الجميل أنه فى المدن الجديدة تلقائيًا تبنى الكنائس وهو أمر طبيعى، أن توفر الدولة مكان للعبادة لكل أحد، ويعتبر قانون بناء الكنائس قفزة كبيرة وهذا إصلاح لمسيرة المجتمع وهذا أمر مشكور للحكومة وللسيد الرئيس".