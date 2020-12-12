محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح قبل 31 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - ناشد جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء قبل 31 ديسمبر 2020، وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، واستغلال مد مهلة السداد التى أقرتها الحكومة تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية.





وأعلن المحافظ الاستمرار فى تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء وتقنين الأوضاع يومياً خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية، واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له. ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية، والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلى والعمل على تسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح وتحصيل الرسوم. وأشار إلى أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة فى التصالح، مؤكدًا أنه لن يسمح بأى تقصير أو إهمال فى هذا الملف الحيوى والمهم.

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