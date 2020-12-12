وزير التعليم الأسبق: جائحة كورونا فرضت طلبا غير مسبوقا على حلول التكنولوجيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور يسرى الجمل، رئيس الجمعية العلمية للحاسبات ووزير التعليم الأسبق، إن جائحة كورونا فرضت طلبًا غير مسبوقا على حلول تكنولوجيا الصحة الرقمية، مثل فحص السكان وتتبع العدوى وتحديد أولويات استخدام الموارد وغيرها.





جاء ذلك فى كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولى للحاسب "بين النظرية والتطبيق" فى نسخته رقم 30، الذى استضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، اليوم السبت، بالتعاون مع الجمعية العلمية للحاسبات. وأضاف الجمل، أن أزمة وباء كورونا شهدت تحولا كبيرا أيضا فى المواقف تجاه الذكاء الاصطناعى، ومشاركة البيانات، منوها إلى أنها ساهمت فى قبول أكبر للروبوتات فى المستشفيات وأماكن العمل، ومشاركة البيانات لرصد انتشار الفيروس. ولفت وزير التعليم الأسبق، إلى أن الإغلاق أدى إلى زيادة هائلة فى النشاط عبر الإنترنت للتعليم والأعمال والإدارة العامة والبحث والتفاعل الاجتماعى، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أكدت على الدور الحاسم المطلق لحوكمة البيانات الرقمية فى المجتمعات الحديثة.

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