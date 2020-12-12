الري: مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة 

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في أي وقت.

وقال وزير الري في تصريحات لقناة "الشرق للأخبار" السعودية، إن مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وأضاف أن القاهرة سبق وتوصلت إلى اتفاق ووقعت عليه بالأحرف الأولى، إلا أن الطرف الإثيوبي رفض تمامًا التوقيع على الاتفاق، كما لم يوقع الطرف السوداني.

وأوضح عبد العاطي أن مصر على استعداد لاستئناف التفاوض حول سد النهضة في أي وقت "طالما توافرت الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث".

وأشار إلى أن مصر تتبع استراتيجية طويلة للحفاظ على مصادر المياه وإيجاد بدائل، موضحا أن هناك استراتيجية تمتد زمنيا حتى عام 2037، ثم تم تحديثها حتى عام 2050، لمعرفة احتياجات مصر من المياه وتوفيرها.

وتعثرت مفاوضات سد النهضة خلال الأشهر الأخيرة بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، خاصة بعد البدء في ملء المرحلة الأولى من السد دون تشاور مع باقي الأطراف.