رمضان صبحى يغيب عن بيراميدز أمام الزمالك بعد الطرد عقب مباراة الاتحاد السكندرى

تعرض رمضان صبحى، جناح بيراميدز، للطرد في نهاية مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى، في الجولة الأولى من منافسات الدورى الممتاز، حيث أشهر له محمد الصباحى حكم المباراة، الإنذار الأصفر الثانى نتيجة الاعتراض على الحكم مع نهاية أحداث اللقاء، ليغيب رمضان صبحى عن اللقاء المقبل لبيراميدز أمام الزمالك فى الجولة الثانية بالدورى.

ونجح فريق الاتحاد السكندرى فى تحقيق فوز مثير على بيراميدز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى، من عمر مسابقة الدورى 2020 – 2021، فى أقوى مواجهات هذه الجولة، وأحرز عبد الله السعيد هدف التقدم لبيراميدز، فى الدقيقة 34، وسجل عمار حمدى التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 44، وفى الدقيقة 94 سجل خالد الغندور هدف الفوز من ضربة رأس،

أحداث الشوط الأول

فى بداية الشوط الأول، ضغط زعيم الثغر وهدد مرمى شريف إكرامى بأكثر من هجمة، وسجل خالد قمر هدف بعد صناعة من رزاق سيسيه بالدقيقة الثالثة ألغاه حكم الراية، وفى الدقيقة 7 أحرز رزاق سيسيه هدف من صناعة خالد قمر إلى إن تقنية الفار ألغت الهدف بداعى التسلسل أيضًا.

وبعد مرور 20 دقيقة بدأ بيراميدز يدخل فى أجواء اللقاء، وهدد مرمى محمد صبحى عن طريق تسديدة من رمضان صبحى، إلا إن الحارس تصدى لها بكل سهولة.

وفى الدقيقة 34 أحرز عبد الله السعيد، هدف تقدم فريقه على الاتحاد السكندرى، من ضربة رأس متقنة، ليصل لهدفه رقم 109 ليعادل رقم محمود الخطيب نجم الأهلى السابق ورئيس مجلس الإدارة الحالى، وفى الدقيقة 36 تلقى رمضان صبحى البطاقة الصفراء.