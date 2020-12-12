انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك الأهلي المصري يعلن عن توافر فرص عمل لخريجي 2016 إلى 2019 والمؤهلات والشروط المطلوبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام البنك الأهلي المصري بالإعلان عن توافر فرص للشباب حديثي التخرج من عام 2016 وحتى خريجي 2019، كما أعلن البنك عبر موقعه الرسمي عن الكليات المطلوبة، بشرط أن لا يقل التقدير التراكمي عن “جيد”.

البنك الأهلي المصري يعلن عن توافر فرص عمل لخريجي 2016 إلى 2019

ويقدم مصر فايف لمتابعيه التفاصيل الكاملة حول شروط التقديم وكيفية التقديم والتخصصات المطلوبة للإلتحاق بوظيفة في البنك الأهلي.

أولاً| شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري:

1- الحصول على مؤهل عالي من الكليات أو الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

2- أن يكون التقدير التراكمي “جيد”.

3- عدم وجود أقارب للمتقدم في البنك وحتى الدرجة الثالثة.

4- أن لا يزيد سن المتقدم عن 28 سنة.

5- تطابق محل الإقامة مع الرقم القومي.

ثانياً| الكليات والتخصصات المطلوبة:

1- خريجي كلية التجارة، أقسام محاسبة أو ضرائب أو تمويل أو تسويق أو إدارة أو تجارة خارجية)

2- خريجي إدارة اعمال “بنوك، ائتمان، نظم ومعلومات إدارية، مالية، موارد بشرية، منشأة مالية، لوجستيات، تسويق، إدارة اعمال دولية،)

3- خريجي اقتصاد وعلوم سياسية.

4- خريجي تكنولوجيا المعلومات.

5- خريجي حاسبات ومعلومات

6- خريجي هندسة حاسبات “حاسبات أو اتصالات”

7- خريجي حقوق.

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أما عن كيفية التقديم فيكون عبر الموقع الرسمي من خلال هذا الرابط. والضغط على أيكونة حديثي التخرج.

