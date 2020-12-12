فيديو وصور..كيف اختار مستقبل وطن المرشحين بانتخابات النواب والشيوخ 2020..النائب أشرف رشاد يكشف التفاصيل لـ تحيا مصر



قال النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام أشرف رشاد، أن الحزب كان له معايير واضحة في اختيار المرشحين الذين خاضوا انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب2020، وكان على رأسها المعيار الوطني، ومن ثم المعيار العام وأخيرًا الخاص ذات الصلة المباشرة بالعملية الانتخابية ودوه بالحزب .

جاء ذلك في حديثه بندوة موقع تحيا مصر، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدًا على أنه بعيدًا عن أي رد دبلوماسي في هذا الملف، في الحزب كان لديه معايير واضحة وحاسمة، في اختيار المرشحين للعملية الانتخابية على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، حيث المعيار الأول بشأن رؤيته الوطنية وآراءه المعتدلة وهو إطار حاسم لا تنازل عنه، وقد يكون المرشح لديه رؤية مختلفة ولكن أساسها المعيار الوطني .

وأكد رشاد علي أن المعيار العام هو ما تفرضه طبيعة الانتخابات، حيث السمعة الطيبة، ودون أي علامات استفهام،وأن يكون متحدث لبق، وليس بالضرورة أن يكون موسعة تشريعية وقانونية، ولكن يكون لديه قدرة علي علي تطوير الذات، والعمل الجماعي، داخل المنظومة السياسية، مشيرا إلي أن المعيار الثالث هو الأخير، حيث العلاقة المباشرة بالحزب،من ناحية العطاء والدعم والمساندة على كافة المستويات الحزبية.

ولفت الأمين العام لحزب مستقبل وطن إلي أنه بجانب هذه المعايير تم ترشيح الأسماء بالمستويات المختلفة، من المحافظة إلي الأمانة المركزية، وتم اختيار الأنسب من لجنة مصغرة تضم عدد من القيادات منها النائب علاء عابد، والنائب عاطف ناصر، والنائب جسام الخولي وغيرهم من القيادات، مؤكدا على أن مساحة الاختلاف بين أعضاء اللجنة كبيرة ولكن تحت إطار المصلحة العامة والمصلحة الوطنية من أجل اختيار أفضل المرشحين، مشيرا إلى أن بعد انتهاء العملية الانتخابية نرحب بكل تعاون مع كافة الأعضاء المنتخبين من كافة الأحزاب والمستقلين.