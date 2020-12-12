ما مصير أهالي منطقة سور مجرى العيون بعد تطوير عين الصيرة ؟

أعلن محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن أهالي المنطقة قبل التطوير كانوا يسكنون في «عشش خشبية»، في حدود البحيرة حتى خلف نادي الأبطال، وسيتم نقل 60 أسرة قبل بدء التطوير إلى وحدات سكنية بمحض إرادتهم دون أي مشاكل.

وأوضح الدسوقي، مدير مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة وسور مجرى العيون، أن التطوير بدأ بعد نقل أهالي المنطقة، لافتا إلى أنه تم توسعة الشارع الرئيسي لمنع التكدس المروري.

فيما قالت ميرنا صابر، المسئولة عن المكتب الفني الخاص بالاستشاري العام تطوير بحيرة عين الصيرة، إن المشروع يشمل منطقة ترفيه للأطفال.

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