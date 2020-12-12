عداد الضحايا .. ننشر تطورات حادث انهيار عقار حدائق القبة

ينشر موقع تحيا مصر تطورات حادث انهيار عقار منطقة حدائق القبة، إذ أمرت النيابة بنقل شخصين، تم انتشالهما من تحت أنقاض عقار حدائق القبة المنهار، للمستشفى وتم تحويلهم إلى العناية المركزة.

وكشفت تحقيقات نيابة حدائق القبة حول انهيار العقار أنه صادر له قرار إزالة منذ 5 سنوات ولكن لم ينفذ، واستمر مالكيه في تأجيره، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصييا في الحادث.

وأخلت أجهزة الأمن بالتنسيق مع حى حدائق القبة، 4 عقارات من السكان عقب انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع مصطفى عبد السميع فى عزبة مكاوى.

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ونجحت قوات الإنقاذ من إخراج شخصين من تحت الأنقاض مصابين بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا بشأن انهيار عقار رقم 3 شارع مصطفى عبد السميع في حي حدائق القبة.

وعلى الفور أمر اللواء إنتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بانتقال رجال الإنقاذ لمكان الانهيار. وتقوم أجهزة الأمن بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي لحين الانتهاء من رفع الأنقاض وجار المتابعة.