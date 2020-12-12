أستاذ جراحة صدر: أعراض لقاح سينو فارم "صداع خفيف"

قال الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية، إن اللقاح الصيني سيوفارم أثبت فعاليته في الوقاية من فيروس كوورنا.
وكشف خلال مداخلة هاتفية من مدينة ووهان الصينية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن اللقاح الصيني انتهى من التجارب السريرية في المرحلة الثالثة، لكن لم تنشر على المواقع الطبية، موضحا أنه تم تطعيم نحو مليون شخص في الصين باللقاح الصيني، وتم إعلان نتائج المرحلة الأولى والثانية.
وكشف أن الأعراض المصاحبة لمن تلقى اللقاح الصيني شعور بآلام في مكان العضلة، التي تم حقنها مع صداع خفيف، وهي أعراض تزول بعد أيام، ولم تظهر أعراض جانبية فوق المتوسطة أو استمرت لفترة طويلة، وهذا اللقاح آمن جدا.
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وأكد الدكتور علي الوعري، أستاذ جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية أن اللقاح الصيني سيوفارم أثبت فعاليته بنسبة 86% من الحماية من الإصابة بالفيروس كورونا، فهو يستخدم تقنية الفيروس المعطل، كاشفا عن أنه يتحفظ على تطعيم لقاح فايزر ضد كورونا.
وأشار أستاذ جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها في منطقة ووهان الصينية، وتم احتواء الإصابات التي كانت تأتي من الخارج كما يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.
وأوضح أن اللقاح يحتاج إلى فترة 6 أشهر إلى عام حتى يتم ظهور النتائج الملومسة على أرض الواقع، مع ضرورة التبعاد الاجتماعي، مؤكدا أن الصين ما زالت تتبع أساليب الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا.
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